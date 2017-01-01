Україна отримала 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій у Чорнобилі

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Прийом заявок закінчиться 1 березня

Міністерство екології та природних ресурсів України отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.

Про це в ході щорічної конференції Ukrainian Energy Forum сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

«Станом на сьогодні вже є 44 заявки і території, які наші колеги запросили від 20 до 1 тисячі гектарів під легалізацію сонячних електростанцій», – сказав він, зазначивши, що прийом заявок закінчиться 1 березня.

При цьому міністр також повідомив, що Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість фінансування будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.

Джерело: РБК-Україна