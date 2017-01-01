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    Україна отримала 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій у Чорнобилі

    • Сьогодні, 00:53
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    Прийом заявок закінчиться 1 березня

    Міністерство екології та природних ресурсів України отримало 44 заявки на будівництво сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.

    Про це в ході щорічної конференції Ukrainian Energy Forum сказав міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.

    «Станом на сьогодні вже є 44 заявки і території, які наші колеги запросили від 20 до 1 тисячі гектарів під легалізацію сонячних електростанцій», – сказав він, зазначивши, що прийом заявок закінчиться 1 березня.

    При цьому міністр також повідомив, що Європейський банк реконструкції і розвитку розгляне можливість фінансування будівництва сонячних електростанцій в Чорнобильській зоні.

    Джерело: РБК-Україна

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