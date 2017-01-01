Сенат Нідерландів проведе дебати щодо Асоціації Україна-ЄС

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Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте

Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень - 30 травня

У Верхній палаті парламенту Нідерландів у вівторок, 23 травня, пройдуть дебати щодо законопроекту, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Згідно з планом, оприлюдненим сенатом, у дебатах візьмуть участь прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс.

Дебати розпочнуться о 13.45 за місцевим часом (14.45 за Києвом). Після перерви о 18.40 (19.40 за Києвом) пройде друга частина дебатів, під час якої виступатимуть представники нідерландського уряду. Завершення дебатів очікується близько 23.00 за місцевим часом (00.00 за Києвом).

Як повідомляється, одинадцять з дванадцяти політичних груп записалися для участі в дебатах.

Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень - 30 травня.

Нагадаємо, у квітні минулого року в Нідерландах відбувся консультативний референдум, на якому більшість проголосувала проти ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Уряд країни виступив за пошук рішення, яке б давало можливість зняти висловлені під час кампанії «занепокоєння» виборців і при цьому ратифікувати документ.

В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації у країні Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

Наразі Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Для завершення ратифікації документ має бути затверджений також Верхньою палатою парламенту Нідерландів.

Джерело: Укрінформ