Сенат Нідерландів проведе дебати щодо Асоціації Україна-ЄС
- Сьогодні, 08:59
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Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень - 30 травня
У Верхній палаті парламенту Нідерландів у вівторок, 23 травня, пройдуть дебати щодо законопроекту, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Згідно з планом, оприлюдненим сенатом, у дебатах візьмуть участь прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте та міністр закордонних справ Берт Кундерс.
Дебати розпочнуться о 13.45 за місцевим часом (14.45 за Києвом). Після перерви о 18.40 (19.40 за Києвом) пройде друга частина дебатів, під час якої виступатимуть представники нідерландського уряду. Завершення дебатів очікується близько 23.00 за місцевим часом (00.00 за Києвом).
Як повідомляється, одинадцять з дванадцяти політичних груп записалися для участі в дебатах.
Голосування щодо законопроекту має відбутися за тиждень - 30 травня.
Нагадаємо, у квітні минулого року в Нідерландах відбувся консультативний референдум, на якому більшість проголосувала проти ратифікації Нідерландами Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Уряд країни виступив за пошук рішення, яке б давало можливість зняти висловлені під час кампанії «занепокоєння» виборців і при цьому ратифікувати документ.
В середині грудня минулого року лідери Євросоюзу погодили запропоновані Нідерландами пропозиції щодо умов завершення ратифікації у країні Угоди про асоціацію Україна-ЄС.
Наразі Нижня палата парламенту Нідерландів схвалила законопроект, яким вводиться в дію ратифікація Угоди про асоціацію Україна-ЄС. Для завершення ратифікації документ має бути затверджений також Верхньою палатою парламенту Нідерландів.
Джерело: Укрінформ