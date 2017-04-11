Сенат Нідерландів вирішив не тягнути з ратифікацією Угоди про асоціацію Україна – ЄС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Парламент Нідерландів

Верхня палата парламенту Нідерландів не чекатиме на формування коаліції та нового уряду

Верхня палата парламенту Нідерландів не відкладатиме голосування щодо завершення ратифікації Угоди про асоціацію Україна – ЄС до моменту формування коаліції та нового уряду.

Таке рішення було прийняте на засіданні у вівторок, повідомляється на сайті Верхньої палати парламенту Нідерландів.

Пропозиція про те, щоб визнати законопроект про введення в дію ратифікації Угоди про асоціацію контроверсійним та відкласти голосування щодо нього до моменту формування коаліції та уряду, була поставлена на голосування крайньою правою партією PVV.

Під час голосування більшість (62 проти 8) відхилили пропозицію.

Згідно з процедурою роботи нідерландського парламенту, під час процесу формування уряду деякі документи можуть бути визнані контроверсіними та голосування щодо них може бути відкладене до завершення формування уряду.

Як повідомляв «Главком», нижня палата парламенту Нідерландів (аалата представників) офіційно підтвердила ратифікацію Угоди про асоціацію з Україною. Голосування відбулося сьогодні увечері. За ратифікацію Угоди проголосувало 89 зі 150 депутатів палати. 55 висловилися проти.

Для завершення ратифікації документ має бути затверджений також верхньою палатою парламенту Нідерландів.

15 березня у Нідерландах пройшли вибори до Нижньої палати парламенту. Найбільше голосів здобула партія прем'єр-міністра Марка Рютте VVD -33 зі 150 місць у парламенті. Друге місце посіла ультраправа партія PVV-20 місць, християнсько-демократична CDA та прогресивні демократи D-66 здобули по 19 місць, парія Groen Links -14 місць. Наразі в країні триває процес формування коаліції.

Джерело: Укрінформ