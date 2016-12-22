Сенатор-республіканець пообіцяв Лаврову, що Конгрес США «дасть Росії копняка»

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Ліндсі Грем

Сенатор нагадав про внесення одночасно демократами та республіканцями законопроекту про запровадження нових санкції проти РФ

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем попередив Росію про наслідки минулорічних хакерських атак на комп'ютерні мережі у Сполучених Штатах Америки. Як пише DW.com, про це він заявив у неділю, 19 лютого, під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки.

«2017 рік стане роком, коли Конгрес дасть Росії копняка», - сказав Грем, звертаючись до міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова. Також Грем наголосив на необхідності дотримання адміністрацією Дональда Трампа жорсткої лінії по відношенню до Росії - у тому числі й через хакерські атаки на Демократичну партію США.

Сенатор також нагадав про внесення одночасно демократами та республіканцями законопроекту про запровадження нових санкції проти РФ. Грем висловив сподівання, що чинний президент США підтримає ідею посилення обмежувальних заходів, «аби покарати Росію». У лавах Республіканської партії Грем вважається одним із найвпливовіших критиків Трампа.

Як повідомлялось, раніше верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні вказала під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на відповідальність Росії за реалізацію мінських домовленостей щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.