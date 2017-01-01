Могеріні вказала Лаврову на роль Росії в імплементації мінських угод

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні

Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з главою дипломатії Євросоюзу Федерікою Могеріні на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.

Дипломати обговорили ситуацію на сході України. Федеріка Могеріні підкреслила, що ЄС підтримує повну імплементацію мінських угод і вказала на роль Росії в даному процесі. Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ.

Крім того, Лавров і Федеріка Могеріні обговорили підтримку мирного врегулювання на Близькому Сході і ситуації в Лівії та Афганістані. Дипломати торкнулися і сирійського питання в світлі продовження міжсирійських переговорів в Женеві 23 лютого.

На завершення зустрічі Лавров і Федеріка Могеріні домовилися зберігати тісні контакти з вищеназваних питань.