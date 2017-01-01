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    Могеріні вказала Лаврову на роль Росії в імплементації мінських угод

    • Сьогодні, 01:40
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    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні
    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і глава дипломатії Євросоюзу Федеріка Могеріні

    Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ

    Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з главою дипломатії Євросоюзу Федерікою Могеріні на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.

    Дипломати обговорили ситуацію на сході України. Федеріка Могеріні підкреслила, що ЄС підтримує повну імплементацію мінських угод і вказала на роль Росії в даному процесі. Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ.

    Крім того, Лавров і Федеріка Могеріні обговорили підтримку мирного врегулювання на Близькому Сході і ситуації в Лівії та Афганістані. Дипломати торкнулися і сирійського питання в світлі продовження міжсирійських переговорів в Женеві 23 лютого.

    На завершення зустрічі Лавров і Федеріка Могеріні домовилися зберігати тісні контакти з вищеназваних питань.

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