Могеріні вказала Лаврову на роль Росії в імплементації мінських угод
- Сьогодні, 01:40
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Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з главою дипломатії Євросоюзу Федерікою Могеріні на полях Мюнхенської конференції з безпеки. Про це повідомляє Європейська зовнішньополітична служба.
Дипломати обговорили ситуацію на сході України. Федеріка Могеріні підкреслила, що ЄС підтримує повну імплементацію мінських угод і вказала на роль Росії в даному процесі. Глава дипломатії ЄС також підтвердила залученість в роботу «нормандської четвірки» і ОБСЄ.
Крім того, Лавров і Федеріка Могеріні обговорили підтримку мирного врегулювання на Близькому Сході і ситуації в Лівії та Афганістані. Дипломати торкнулися і сирійського питання в світлі продовження міжсирійських переговорів в Женеві 23 лютого.
На завершення зустрічі Лавров і Федеріка Могеріні домовилися зберігати тісні контакти з вищеназваних питань.