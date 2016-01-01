Ставлення американців до Росії погіршилося до рівня часів холодної війни

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Нижче Росії в рейтингу опустилася тільки Північна Корея

Ставлення громадян США до Росії опустилося до рівня 1986 року Ставлення американців до Російської Федерації погіршився до рівня часів холодної війни.

Про це передає The Washington Post з посиланням на дані дослідження, проведеного Чиказькою радою з глобальних питань.

В опитуванні взяли участь більше тисячі громадян США. Соціологи запропонували американцям на 100-градусної шкалою відзначити своє ставлення до Росії.

Згідно зі шкалою «0» - холодні і негативні почуття, «100» - дуже теплі і позитивні, «50» - ні теплі, ні холодні почуття.

Середній показник опитування склав 32 градуси.

Нижче Росії в цьому рейтингу опустилася тільки КНДР.

Наголошується, що ця оцінка стала найнижчою з 1986 року, коли рівень ставлення до Росії серед американців склав 31 градус.