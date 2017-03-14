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    Сербські чиновники зібралися відвідати окупований Крим

    • Сьогодні, 12:23
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    <em>Лідер Сербської радикальної партії Воїслав Шешель</em>
    Лідер Сербської радикальної партії Воїслав Шешель

    У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних делегацій у Крим не мають статусу офіційних і застерігали іноземців від незаконних поїздок в анексований Крим

    Депутати Сербської радикальної партії Воїслава Шешеля планують відвідати анексований Росією Крим у складі міжнародної парламентської делегації 19–21 березня. Про це кримському виданню «РІА Новини Крим» повідомив голова Белградської міської ради партії Мільян Дам’янович.

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    «Сербську радикальну партію в Криму представлятимуть професор Мілован Боїч, Дубравко Боїч і член головуючої колегії УРП Александар Шешель», – заявив Дам’янович.

    За його словами, програма візиту і робочі зустрічі ще узгоджуються.

    За повідомленням, поїздку присвячують річниці «кримського референдуму».

    У Міністерстві закордонних справ України раніше заявляли, що поїздки закордонних делегацій в окупований Крим не мають статусу офіційних. Українське зовнішньополітичне відомство опублікувало 25 липня звернення, в якому застерегло іноземних громадян і осіб без громадянства від незаконних поїздок у Крим.

    Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

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