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    На Тернопільщині 18-річного снайпера бойовиків засуджено до 14 років позбавлення волі

    • Сьогодні, 00:07
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    Мешканець Чорткова воював на боці бойовиків разом з батьком

    Тернопільський міськрайонний суд засудив до 14 років позбавлення волі мешканця міста Чорткова за участь в бойових діях проти українських військових на боці бойовиків «ДНР». Про це повідомили у прокуратурі Тернопільської області.

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    «Зібраними у суді доказами встановлено, що навесні 2015 року вісімнадцятирічний житель міста Чорткова з метою участі у бойових діях на боці ДНР приїхав у Донецьк до свого батька, який на той час вже був активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», - йдеться у повідомленні.

    З метою приховати свої наміри, чоловіки повідомили рідним, що поїхали на заробітки до Росії. Після військового вишколу бойовиків юнак одержав снайперську гвинтівку Драгунова з якою упродовж 2015-2016 років брав участь у бойових діях проти підрозділів Збройних Сил України, здійснюючи постріли на ураження військовослужбовців АТО, перебуваючи на дахах будинків і в окопах уздовж лінії розмежування на Донецькому напрямку. 

    Суд визнав жителя Тернопільщини винним в інкримінованому злочині. Йому призначено покарання у виді 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як відомо, наприкінці січня 2017 року Тернопільським міськрайонним судом за участь у терористичній організації «ДНР» до такої ж міри покарання заочно засуджено батька обвинуваченого - 46-річного мешканця Тернопільщини. 

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