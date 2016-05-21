Ще два російські журналісти дістали на кордоні з Україною облизня



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кордон України

Через незаконний перетин кордону з Кримом двом російським журналістам заборонили в’їзд в Україну на три роки

Сьогодні зранку Державна прикордонна служба не пропустила через кордон та заборонила в'їзд в Україну на 3 роки ще двом журналісткам російського видання, які порушували законодавство України. Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його словами, ці двоє журналісток «відвідували тимчасово окупований півострів через тимчасово закриті пункти пропуску».

«Держприкордонслужба наголошує, що наявність акредитації на «Євробачення» не є документом, який надає право для перетину кордону. При прийнятті рішень Держприкордонслужба спільно із СБУ та Національною поліцією керуються виключно інтересами та законодавством України», - написав у Facebook Слободян.

Раніше стало відомо, що фотокореспондента МІА «Росія сьогодні» Раміля Сітдікова, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну. Радник міністра внутрішніх справ, нардеп від «Народного фронту» Антон Геращенко повідомив, що російського фотокореспондента, акредитованого на «Євробачення», не пустили в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.