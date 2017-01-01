Шишкін заявив, що підстав для заборони Вконтакте немає

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Віктор Шишкін

Перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін заявляє, що підставою для заборони соцмереж могло бути введення воєнного стану

Припинення діяльності російських соцмереж в Україні є обмеженням прав громадян, але воно можливе за умов оголошення стану війни, воєнного стану, чи визнання Росії агресором. Про це в ефірі телеканалу ZIK заявив перший генеральний прокурор України Віктор Шишкін.

«Суто з правової точки зору, можуть бути обмежені права людини, включаючи і такі (користування соціальними мережами – ред.). Але що є підставою для обмеження? – Стан війни, або воєнний стан. Ми ввели воєнний стан? – Мабуть [російські соціальні мережі] працюють на Росію, я не знаю. Але Росія сьогодні в нас визнана агресором? - Її не визнали агресором. Навіть при тому, що вона окупувала Крим. Навіть в Мінському договорнякє, як я його називаю, Росії як агресора там немає», - сказав він.

«Якщо б сьогодні був введений воєнний стан і був би указ президента чи постанова Кабінету міністрів, то ми б говорили в іншій площині. Мабуть я виправдовував би такі дії», - додав він.

Напередодні, 16 травня, президент ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 28 квітня про застосування санкцій щодо низки фізичних і юридичних осіб. У ньому, зокрема, йдеться про блокування російських соцмереж та поштових служб. Також санкції передбачають блокування доступу до сервісів «Яндекс», 1С, «Софтлайн Груп», корпорації «Парус» і ще низки російських IT-компаній.

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Зазначимо, загалом у санкційному списку 1228 фізичних та 468 юридичних осіб.

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