Шість країн позбавлені права голосу в ООН через борги

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Генасамблея ООН

Головним боржником є Венесуела, яка зможе брати участь в голосуванні, лише заплативши 24 мільйони доларів

Шість країн тимчасово позбавлені права голосування на Генеральній асамблеї ООН через несплату членських внесків. Про це йдеться в повідомленні ООН, поширеному в четвер, 24 лютого.

Головним боржником є Венесуела, яка зможе брати участь в голосуванні, лише заплативши 24 мільйони доларів. Інші п'ять країн, яких позбавлено права голосу до кінця роботи 71-ї сесії Генасамблеї ООН, тобто до осені 2017 року. Це Кабо Верде, Лівія, Папуа-Нова Гвінея, Судан і Вануату.

Країнам-боржникам повернуть право голосу, якщо вони заплатять борги як мінімум за два роки. Про це заявив наприкінці січня новий генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Суми щорічних внесків розраховуються для кожної країни індивідуально.