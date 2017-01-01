Шокін має намір продовжити судитися за крісло генпрокурора

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Віктор Шокін, колишній генпрокурор України

Захист Шокіна підготує заяву про перегляд рішення Вищого адміністративного суду

Захист колишнього генерального прокурора Віктора Шокіна має намір подати заяву про перегляд рішення Вищого адміністративного суду України, яким було відмовлено в розгляді позову про поновлення на посаді генпрокурора у зв’язку із закінченням терміну для його подання.

«Мій клієнт звернувся до суду 13 березня 2017 року, в межах місячного терміну для подання позову, а тому є всі підстави стверджувати, що звернення до суду було своєчасним і обґрунтованим. Відповідно до законодавства, для звернення до суду у справах, що стосуються звільнення з публічної служби, встановлюється місячний строк, який відраховують із дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів», – сказав адвокат Шокіна Владислав Червінський у коментарі агентству «Інтерфакс-Україна».

Він повідомив, що 13 лютого 2017 року було отримано відповідь апарату Верховної Ради, що «голоси нардепів Дубініна, Кузьменка, Москаленка та Святаша, яких не було на пленарному засіданні, були зараховані під час голосування (за відставку Шокіна з посади генпрокурора)».

«Уже 27 лютого 2017 року ми отримали інформацію від Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про те, що за заявою народного депутата Олександра Онищенка про факти підкупу народних депутатів під час голосування за відставку Шокіна Національним антикорупційним бюро України проводиться розслідування за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України», – повідомив адвокат передісторію позову.

«У нас є термін для підготовки заяви про перегляд рішення ВАСУ. Сподіваємося, що ВАСУ своєчасно підготує повний текст судового рішення. Очікуємо його не пізніше, ніж 25 квітня. Після ознайомлення з повним текстом учорашнього рішення ВАСУ ми проведемо консультації з клієнтом для узгодження позиції, що стосується перегляду рішення Верховним судом України», – підсумував адвокат Шокіна.

Нагадаємо, Верховна Рада 29 березня минулого року дозволила президентові звільнити Шокіна з посади генпрокурора. 3 квітня президент підписав відповідний указ під номером 124/2016, але 23 червня доповнив його указом 269/2016, де вказав причину звільнення – «згідно з поданою ним заявою».

Однак у березні 2017 року екс-генпрокурор Віктор Шокін подав до суду позов, у якому вимагав поновити його на посаді. У позові Шокін просив визнати протиправним своє звільнення. Колишній генпрокурор стверджує, що подав у відставку під тиском президента Петра Порошенка, на якого, у свою чергу, тиснув віце-президент США Джозеф Байден.

20 квітня суд залишив позов Шокіна без розгляду.