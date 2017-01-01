Шокін не з’явився в суд за своїм позовом до Порошенка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Сергій Войченко, Facebook Судове засідання у справі щодо поновлення Віктора Шокіна на посаді генпрокурора

Віктор Шокін надав клопотання щодо проведення судових засідань без його участі

Колишній генеральний прокурор України Віктор Шокін не прибув на засідання Вищого адміністративного суду, на якому розглядається справа за його позовом до президента Петра Порошенка про поновлення на посаді генпрокурора. Про це повідомив адвокат Сергій Войченко на своїй сторінці в Facebook.

Це вже друге судове засідання ВАСУ у цій справі.

«Цього разу прибула сторона позивача, проте самого Шокіна журналісти так і не дочекались. Замість нього до суду з'явились його представники, які й будуть доказувати законність відновлення на посаді генерального прокурора», - повідомив Войченко.

«Віктор Шокін надав клопотання щодо проведення судових засідань без його участі та вказав на повну довіру своїм захисникам, які й будуть представляти його інтереси.

Сторона відповідача заперечень не мала, тому суддівська колегія прийняла рішення проводити засідання без участі колишнього генерального прокурора», - додав він.



Відповідачами у справі вказані президент Петро Порошенко і Верховна Рада України.

У березні 2016 року Верховна Рада схвалила звільнення Шокіна, 3 квітня президент Порошенко звільнив його з посади генпрокурора.

Шокін просить поновити його на посаді генпрокурора.

Вищий адміністративний суд викликав Порошенка на допит у справі про звільнення Шокіна.