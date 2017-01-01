Шокін не з'явився у суді щодо свого поновлення на посаді генпрокурора

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Екс-генпрокурор Віктор Шокін

Судова колегія Вищого адміністративного суду України постановила відкласти розгляд справи

Вищий адмінсуд відклав розгляд позову екс-генпрокурора Віктора Шокіна до президента Петра Порошенка і Верховної Ради на 20 квітня.

Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Судова колегія Вищого адміністративного суду України (ВАСУ) постановила відкласти розгляд на 20 квітня на 15:00 позову колишнього генерального прокурора України Віктора Шокіна через відсутність на судовому засіданні самого Шокіна і його представників.

Ні позивач, ані його представник не повідомили суд про причини неявки.

Головуючий суддя Валентин Мороз заслухав думку сторін у справі й постановив відкласти розгляд позову на 20 квітня.

Раніше стало відомо, що колишній генеральний прокурор Віктор Шокін намагається повернути собі керівну посаду в ГПУ.

Шокін просить визнати незаконною і скасувати постанову ВР від 29 березня 2016 року №1040-VIII «Про надання згоди на звільнення президентом України Шокіна Віктора Миколайовича з посади генерального прокурора України», а також визнати незаконним і скасувати указ президента України від 3 квітня 2016 року №124/2016 «Про звільнення Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України» зі змінами, внесеними згідно з указом президента №269/2016 від 23 червня 2016 року.

Колишній генпрокурор просить поновити його на посаді з урахуванням положень закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» в частині того, що генеральний прокурор, призначений на посаду до набрання чинності законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», здійснює повноваження генерального прокурора.

Водночас, за інформацією екс-першого заступника голови СБУ Віктора Трепака, з аналогічним позовом Шокін звертався до ВАСУ ще у грудні 2016 року.

Тоді ВАСУ залишив позов екс-генпрокурора без розгляду, про що 23 грудня 2016 р. виніс відповідну ухвалу. Позов ВАСУ не став розглядати з суто формальних підстав, оскільки Шокін пропустив встановлений законом строк звернення до суду.

«Цей «промах» може бути легко виправлено, якщо позивач наведе причини пропуску встановленого законом строку звернення до суду, а суд визнає їх поважними. Не можна виключати того, що Шокін повторно звернеться (можливо, він це вже зробив) до ВАСУ з аналогічним позовом», – прогнозував тоді Трепак.