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    Штаб АТО: Бойовики досі не відвели важке озброєння

    • Сьогодні, 18:29
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    Українська сторона дотримується режиму тиші з 00.00 20 лютого

    У прес-центрі штабу антитерористичної операції не можуть підтвердити інформацію, що представники «ДНР» нібито відводять важке озброєння від лінії зіткнення сторін на Донбасі.

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    Про це сказав прес-офіцер штабу АТО Леонід Матюхін в коментарі агентству «Інтерфакс - Україна».

    «Близько півтори години тому ми чули, як заводився ворожий танк в районі Авдіївки. Дуже хочеться вірити, що його заводили саме для відводу, проте підтвердити це ми не можемо», - сказав він.

    Відповідаючи на питання про стан процесу відведення сил і засобів в районі Станиці Луганській, Матюхін нагадав, що неодмінною умовою для цього процесу є дотримання режиму припинення вогню протягом 7 діб.

    «Якщо ви пам'ятаєте зведення, то позавчора в районі Станиці Луганській противник відкривав вогонь. Нехай припинять вогонь, потім можна буде говорити», - сказав Матюхін.

    Прес-офіцер штабу АТО також наголосив, що українська сторона дотримується режиму тиші з 00.00 20 лютого.

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