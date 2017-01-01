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Російсько-терористичні війська регулярно порушують режим тиші та постійно застосовують зброю заборонених калібрів

Про це повідомляє штаб АТО на сторінці Facebook.

Ситуацію стабільною назвати не можна, адже російсько-терористичні війська регулярно порушують режим тиші та постійно застосовують зброю заборонених калібрів, йдеться у повідомленні.

Обстріли зі сторони противника відбуваються регулярно з їхнього боку ніякого затишшя немає, а навпаки – кількість обстрілів тільки зросла. Стрілецька зброя тут малоефективна, зважаючи на відстань ніж нами і ворогом бойовики застосовують СПГ, великокаліберний кулемет, міномети різного калібру, БМП-1, БМП-2, а інколи й САУ, – розповів кулеметник із позивним «Леон», уточнюють в штабі.



Російсько-терористичні підрозділи проводять провокаційні обстріли позицій сил АТО та намагаються застати українських захисників зненацька, коли цього ніхто не очікує.

Як повідомляв «Главком» із посиланням на штаб АТО, внаслідок обстрілу опорного пункту підрозділу однієї з механізованих бригад, особовий склад якого виконує бойові завдання неподалік Авдіївки, сьогодні загинув військовослужбовець Збройних Сил України.

На даному напрямку противник застосовував 120-міліметрові міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.