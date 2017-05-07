Штаб Ле Пен посварився з журналістами: скасовано акредитацію десятка видань

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Марін Ле Пен

У відповідь на скасування акредитації кілька популярних французьких видань оголосили бойкот в знак солідарності з колегами

Штаб Марін Ле Пен заборонив журналістам десятьох ЗМІ відвідувати заходи у штабі «Національного фронту», присвячені завершенню виборів президента Франції.

Про це повідомляє низка провідних французьких медіа, включаючи Liberation.

Повний перелік тих, кому закрили доступ до штабу, наразі невідомий, але повідомляється, що із забороною вже стикнулися щонайменше десяток видань (як французьких, так і міжнародних), які перед тим успішно акредитувалися у штабі. Серед тих, хто потрапив під заборону - Charlie Hebdo, Buzzfeed, StreetPress, Mediapart, Rue89, les Jours, Quotidien, Explicite.

У відповідь на це кілька популярних французьких видань, в тому числі Libération, та Le Monde, оголосили бойкот в знак солідарності з колегами та написали, що не відвідуватимуть недільні поствиборчі події у штабі Ле Пен.

Сьогодні о 21:00 за Києвом закрилися усі виборчі дільниці у Франції.

За даними опитування на виході з дільниць, яке проводилось Ipsos, Еммануель Макрон отримав 65% голосів виборців, Ле Пен пророкують майже 35% підтримки.

Представниця «Національного фронту» вже визнала поразку на виборах.

Нагадаємо, французькі громадяни, що живуть на заморських територіях Франції, змогли проголосувати у другому турі президентських виборів ще в суботу.

Перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

Джерело: Європейська правда