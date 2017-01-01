Бої під Авдіївкою: поранено сімох військових та двох цивільних

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Ситуація в Авдіївській промзоні продовжує залишатися напруженою

Російсько-окупаційні війська продовжують інтенсивний обстріл Авдіївки і її околиць.

Про це повідомив голова ВЦА Авдіївки Павло Малихін.

До відновлення електропостачання Авдіївки фахівці ще не приступили, так як протягом дня місто продовжують обстрілювати терористи.

«Йдуть обстріли по промзоні, по старій Авдіївці. Є постраждалі серед мирного населення - це чоловік і жінка. Також є постраждалі серед військових: 7 поранено. Зараз їм надається медична допомога. Для лікарні забезпечуємо пересувний електрогенератор», - повідомив Малихін.

Терористам вдалося поцілити в один житловий будинок.

Малихін додав, що ситуація в Авдіївці тривожна і важка.

Нагадаємо, в Міноборони розповіли подробиці загибелі трьох українських бійців під Авдіївкою.

Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 5-ї ранку в районі Авдіївської промзони російсько-окупаційні війська почали інтенсивний обстріл українських позицій, а потім штурм. Підрозділи Збройних сил України зупинили терористів.

Як відомо, внаслідок обстрілу Авдіївка лишилася без світла.

За інформацією журналіста Юрія Бутусова, українські бійці знищили одного з ватажків «ДНР» на прізвисько «Грек».