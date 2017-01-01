Сили АТО відбили напад бойовиків на Авдіївку – штаб

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АТО на Донбасі

Бойовики пішли в атаку близько 5 години ранку

З початку доби зафіксували 49 обстрілів, поранені двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

«На Донецькому напрямку з мінометів різних калібрів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстріляли Новолуганське, Авдіївку, Піски, Невельське, Троїцьке, Луганське, Опитне та Зайцеве. По Новолуганському вогонь вів снайпер. В районі Авдіївки близько 5 години ранку відбулося бойове зіткнення. Напад бойовиків відбито», - зазначається в повідомленні.

На Луганському напрямку з мінометів різних калібрів противник вів вогонь по Новооленсандрівці та Кримському, а з гранатометів – по Станиці Луганській. З протитанкових ракетних комплексів бойовики обстрілювали Кримське.

На Маріупольському напрямку з мінометів - Водяне, Павлопіль, а з гранатометів та стрілецької зброї - Павлопіль, Гнутове, Водяне, Широкине, Талаківку. По Широкиному вели вогонь БМП противника.