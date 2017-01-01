Сім областей мають проблеми з виплатою «мінімалки Гройсмана»

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З початку року до територіальних органів Держпраці надійшло 2029 скарг про недотримання виплати мінімальної зарплати у розмірі 3200 грн

З початку року Державна служба України з питань праці виявила порушення законодавства щодо дотримання мінімального розміру заробітної плати на підприємствах Кіровоградської, Сумської, Волинської, Полтавської, Івано-Франківської, Запорізької та Миколаївської областей.

Про це сказано у відповіді Міністерства соціальної політики на запит «Главкома».

Зокрема, перевірено 1890 роботодавців, у тому числі 190 – державної форми власності і 294 – комунальної форми власності.

Перевіряючі органи після виявлених порушень видали керівникам приписи та передали до суду протоколи про адміністративне порушення.

Загалом протягом січня-лютого 2017 року до територіальних органів Держпраці надійшло 2029 скарг громадян про недотримання виплати мінімальної зарплати у розмірі 3200 грн.

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Як повідомляв «Главком», раніше Мінсоцполітики наголосило, що «мінімалка» виступає нижньою межею заробітної плати і захистом від бідності. При цьому, за статистикою ООН, за межею бідності в Україні перебуває 78% населення.

Нагадаємо, що 26 жовтня 2016 року під час засідання уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман ініціював підвищення мінімальної зарплати з 2017 року вдвічі – до 3200 грн.

Як відомо, з 1 березня вартість електроенергії для населення зростає в середньому на 26% – це буде вже п’яте підвищення за останніх два роки. Також за цей період значно здорожчало централізоване опалення.

Водночас Рада нацбезпеки доручила Кабінету міністрів разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, перевірити обґрунтованість встановлених тарифів на енергоносії, електроенергію, житлово-комунальні послуги.