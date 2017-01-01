Син українського журналіста Сущенка написав листа Путіну



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Роман Сущенко

У листі хлопчик попросив Путіна повернути тата

Дев’ятирічний син заарештованого у Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка написав лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому. Скан-копію листа Максима Сущенка опублікував у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

«Я Максим Сущенко, син Романа Володимировича Сущенка 1969 р.н., українського журналіста, який зараз знаходиться у СІЗО «Лефортово» у Москві. Наприкінці вересня минулого року, коли він приїхав у Москву до родичів, його забрали. За весь цей час я його не бачив і жодного разу з ним не говорив. Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Саме тому я звертаюся до Вас особисто», - написав Максим Сущенко.

«Від Вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі також. Думаю, якщо б Ви особисто вникли в цю історію, то у мене був би хороший шанс знову зустрітися з батьком», - сподівається дитина.

«Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому», - йдеться у листі.

Ко всему прочему, сын Сущенко обратился с письмом к Путину об отце. Письмо я передал. pic.twitter.com/WMBMMK51Vn — Mark Feygin (@FeyginMark) 17 травня 2017 р.

Нагадаємо, 26 квітня Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

«Я Максим Сущенко, син Романа Володимировича Сущенка 1969 р.н., українського журналіста, який зараз знаходиться у СІЗО «Лефортово» у Москві. Наприкінці вересня минулого року, коли він приїхав у Москву до родичів, його забрали. За весь цей час я його не бачив і жодного разу з ним не говорив. Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Саме тому я звертаюся до Вас особисто», - написав Максим Сущенко.

«Від Вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі також. Думаю, якщо б Ви особисто вникли в цю історію, то у мене був би хороший шанс знову зустрітися з батьком», - сподівається дитина.

«Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому», - йдеться у листі.