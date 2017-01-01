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    Син українського журналіста Сущенка написав листа Путіну

    • Сьогодні, 19:37
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    Роман Сущенко
    Роман Сущенко

    У листі хлопчик попросив Путіна повернути тата

    Дев’ятирічний син заарештованого у Російській Федерації українського журналіста Романа Сущенка написав лист президенту РФ Володимиру Путіну з проханням повернути батька додому. Скан-копію листа Максима Сущенка опублікував у Twitter російський адвокат Марк Фейгін.

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    «Я Максим Сущенко, син Романа Володимировича Сущенка 1969 р.н., українського журналіста, який зараз знаходиться у СІЗО «Лефортово» у Москві. Наприкінці вересня минулого року, коли він приїхав у Москву до родичів, його забрали. За весь цей час я його не бачив і жодного разу з ним не говорив. Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Саме тому я звертаюся до Вас особисто», - написав Максим Сущенко.

    «Від Вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі також. Думаю, якщо б Ви особисто вникли в цю історію, то у мене був би хороший шанс знову зустрітися з батьком», - сподівається дитина.

    «Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому», - йдеться у листі.

    Нагадаємо, 26 квітня Лефортовський районний суд продовжив термін перебування Сущенка під вартою до 30 червня.

    Адвокат Сущенка Марк Фейгін оскаржив рішення суду.

    Як повідомляв «Главком», Романа Сущенка затримали у Москві 30 вересня 2016 року. 25 січня суд у РФ продовжив його арешт до 30 квітня.

    Російські спецслужби заявляють, що Сущенко – полковник, кадровий співробітник ГУ розвідки Міноборони України і затримали його під час «шпигунської акції».

    Фейгін заявляв, що шанси на обмін журналіста Сущенка зросли.

     

    «Я Максим Сущенко, син Романа Володимировича Сущенка 1969 р.н., українського журналіста, який зараз знаходиться у СІЗО «Лефортово» у Москві. Наприкінці вересня минулого року, коли він приїхав у Москву до родичів, його забрали. За весь цей час я його не бачив і жодного разу з ним не говорив. Виходить так, що для моєї мами і сестри, які зі мною в Києві, глава сім'ї тепер я. Саме тому я звертаюся до Вас особисто», - написав Максим Сущенко.

     

    «Від Вас багато залежить у долі мого батька, і в моїй долі також. Думаю, якщо б Ви особисто вникли в цю історію, то у мене був би хороший шанс знову зустрітися з батьком», - сподівається дитина.

     

    «Сподіваюся, що ця історія, завдяки і моєму листу, може закінчитися, і батько повернеться додому», - йдеться у листі.

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