Синоптик: справжній сніг буде 8 січня!

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Синопитик: справжній сніг буде 8 січня!

8 січня снігопад у Києві посилиться. Про це у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко

«Кияни, якщо ви думаєте, що це сьогодні сніг, то це так, сніжок, ні, сніжочок. А завтра у столиці вже нарешті буде справжній сніг. Так що якраз буде можливість помахати лопатами, розчищаючи сніг, щоб різдвяні ковбаси трохи розтрусити», - написала вона.

При цьому Діденко зазначила, що мороз залишиться і вітер віятиме.

Раніше ДСНС обмежила рух транспорту у п'яти областях. В Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Миколаївській області обмежено рух для всіх категорій транспортних засобів. У Херсонській області обмежено рух великогабаритних автомобілів.

Нагадаємо, сьогодні у Львові на маршрути не вийшло 405 із 502 автобусів. Через негоду було скасовано авіарейси з «Борисполя» до Стамбула. Також через негоду заборонено рух машин з Миколаєва в напрямку Одеси та Кропивницького.

Більше 70 населених пунктів було знеструмлено в Україні.

Як повідомляв Главком, станом на 19:00 7 січня знеструмлено 31 населений пункт у чотирьох областях, а саме: Одеській - 22 населених пункти, Херсонській - 1 населений пункт, Миколаївській - 7 населених пунктів, Волинській - 1 населений пункт», - поінформували в ДСНС.

Таким чином, із 71 населеного пункту України, що залишилися без електрики в період з 6 по 7 січня, світ з'явився у 40 населених пунктах.