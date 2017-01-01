Сирійці відмовилися підписувати підсумковий документ переговорів в Астані

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Сирійські переговори в Астані

Документ підписали тільки держави-посередники Туреччина, Росія й Іран, але не підписали ні сирійська опозиція, ні владний режим

Підсумковий документ переговорів щодо припинення вогню в Сирії, що завершилися у столиці Казахстану Астані, підписали тільки держави-посередники Туреччина, Росія й Іран. Його не підписали ні сирійська опозиція, ні владний режим.

У документі Анкара, Москва і Тегеран домовилися створити механізм спостереження за нетривким режимом припинення вогню в Сирії. Але на переговорах не досягли поступу щодо політичного врегулювання руйнівної шестирічної громадянської війни в Сирії.

Представники сирійської опозиції висловили невдоволення прикінцевою заявою й оголосили власний план альтернативного механізму спостереження за дотриманням перемир’я. Як заявив голова опозиційної делегації Мухаммад Аллуш, план опозиції має на меті визначати обсяги порушень перемир’я і відповідальних за ці порушення, і цей документ уже передали посадовцям Туреччини, Росії й Ірану.

Представники офіційного Дамаска, зі свого боку, заявили, що не підуть ні на які переговори урядового рівня з Анкарою і не підпишуть жодного документа, під яким буде підпис представника Туреччини – яка відома своєю твердою позицією, що для врегулювання конфлікту президент Сирії Башар аль-Асад має залишити посаду і відійти від влади.

Наступні переговори про сирійське врегулювання, цього разу під егідою ООН, заплановані на 8 лютого в Женеві.

Джерело: Радіо Свобода