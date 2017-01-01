Правозахисники в США розгорнули кампанію за імпічмент Трампа

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Акції протесту проти Трампа

Правозахисні організації готують численні судові позови

Американські правозахисні організації запустили кампанію за відсторонення від влади нового президента США Дональда Трампа.

Як повідомляє DW, через те, що Трамп зберігає зв'язки зі своїм бізнесом, його звинувачують в конфлікті інтересів.

«Кампанію за відсторонення Трампа від влади організували дві американські позапартійні некомерційні організації - Свобода слова для людей і RootsAction. Вони стверджують, що через конфлікт інтересів президента США є небезпека того, що у Вашингтоні будуть прийматися рішення, невигідні для країни», - йдеться в повідомленні.

Водночас, нагадує агентство, низка громадських організацій ініціювала збір підписів під петицією за імпічмент Трампа.

Як зазначається на сайті кампанії Impeach Trump Now, причина акції - в конфлікті інтересів глави Білого дому в зв'язку з його бізнесом.

Крім того, петиція за імпічмент Трампа запущена на сайті Change.org. Станом на 21 січня вона набрала вже майже 86 тисяч підписів.

Як пише газета The Washington Post, серед інших проти Трампа виступає і правозахисна організація «Американський союз захисту громадянських свобод» (ACLU). За словами її голови Ентоні Ромеро, ACLU вже готує численні судові позови.

Нагадаємо, церемонія інавгурації президента США Дональда Трампа пройшла в Вашингтоні в п'ятницю, 20 січня. Вона супроводжувалася масовими акціями протесту.