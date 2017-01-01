  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Сиру на 100 тис. гривень: прикордонники затримали автівку із продуктами неподалік лінії розмежування

    • Сьогодні, 14:40
    • Розсилка

    Під час перевірки в автомобілі було вивлено 700 кілограмів сичужного сиру

    Учора на Луганщині прикордонники затримали автомобіль з партією сиру на понад 100 тисяч гривень, повідомляє прес-служба відомства.

    Читайте також

    Автомобіль «ВАЗ», який прямував у бік непідконтрольної території, прикордонники оперативного підрозділу Держприкордонслужби затримали неподалік лінії розмежування спільно з представниками  спецпідрозділу ДФС «Фантом» та військовослужбовцями Нацполіції  в Луганській області.

    Спільний наряд зупинив авто біля берега річки Сіверський Донець поблизу н.п. Трьохізбенка. Під час перевірки в автомобілі було вивлено 700 кілограмів сичужного сиру.

    За порушення правил переміщення товарів на 20-річного місцевого жителя складено протокол за ст.204-3 КупАП. Сума оцінки затриманого товару склала понад 100 тисяч гривень.

     

    Читайте також
    прикордонники Донбас продукти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ