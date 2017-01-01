Сиру на 100 тис. гривень: прикордонники затримали автівку із продуктами неподалік лінії розмежування

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Під час перевірки в автомобілі було вивлено 700 кілограмів сичужного сиру

Учора на Луганщині прикордонники затримали автомобіль з партією сиру на понад 100 тисяч гривень, повідомляє прес-служба відомства.

Автомобіль «ВАЗ», який прямував у бік непідконтрольної території, прикордонники оперативного підрозділу Держприкордонслужби затримали неподалік лінії розмежування спільно з представниками спецпідрозділу ДФС «Фантом» та військовослужбовцями Нацполіції в Луганській області.

Спільний наряд зупинив авто біля берега річки Сіверський Донець поблизу н.п. Трьохізбенка. Під час перевірки в автомобілі було вивлено 700 кілограмів сичужного сиру.

За порушення правил переміщення товарів на 20-річного місцевого жителя складено протокол за ст.204-3 КупАП. Сума оцінки затриманого товару склала понад 100 тисяч гривень.