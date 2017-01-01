На Волині прикордонники затримали українців, які намагалися переправити коней через кордон

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Прикордонники затримали трьох українців під час переправлення 7 коней до Білорусі

Учора вночі прикордонники відділу «Піща» Луцького загону запобігли незаконному переміщенню семи коней через державний кордон із України до Білорусі поза пунктом пропуску. Було затримано трьох українців. Про це проінформували у прес-службі Держприкордонслужби України.

Оперативну інформацію про можливе порушення кордону з метою незаконного переміщення худоби напередодні отримали співробітники оперативних підрозділів прикордонного відомства. Цей напрямок був посилений додатковими прикордонними нарядами. В результаті близько 2-ї години ночі було виявлено вантажний автомобіль з кіньми та легковик, яким місцевий мешканець їх супроводжував.

Троє осіб підвезли у прикордоння у спеціальній вантажівці для перевезення худоби 7 коней та планували далі пішки, щоб не привертати уваги, перевести коней через кордон з метою реалізації в сусідній країні. Однак порушники були затримані охоронцями кордону.

Наразі затриманих громадян України за спробу незаконного перетинання державного кордону очікує розгляд адміністративної справи в суді. Також встановлюється коло всіх причетних до протиправної діяльності осіб.