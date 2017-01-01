Ситуація в зоні АТО загострюється: двоє загиблих та восьмеро поранених бійців ЗСУ

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Зона АТО

Окупанти активно застосовували міномети і танки

За минулу добу підрозділи російсько-окупаційних військ 47 разів відкривали вогонь у бік українських захисників: двоє бійців Збройних сил України загинули, ще вісім військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться у ранковому звіті прес-центру штабу АТО

Найбільш складною була ситуація на донецькому напрямку. Так, вогнем з танків, мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог накривав захисників Авдіївки. По позиціях поблизу шахти «Бутівка» застосовував танки, 82-міліметрові міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. По оборонцях Верхньоторецького та Луганського бойовики гатили з 82-міліметрових мінометів, озброєння БМП та кулеметів великих калібрів.

По опорних пунктах наших військ поблизу Кам’янки, Зайцевого та Пісків терористи били з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Позиції у районах Майорського та Новгородського обстрілювалися з гранатометів, а Троїцького – з кулеметів та стрілецької зброї.

На приморському напрямку з мінометів калібру 82-мм та гранатометів ворог вів вогонь по захисниках Мар`їнки та Красногорівки. Оборонців Широкиного та Водяного накривав вогнем БМП та гранатометів різних систем. По позиціях морських піхотинців під Павлополем та Талаківкою ворог гатив з протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах в районі Новогригорівки з кулеметів великих калібрів. Поблизу Лебединського та Водяного активізувались ворожі снайпери.

На луганському напрямку, міномети калібру 82-мм та автоматичні гранатомети ворог застосував в районі Катеринівки. Захисників Новозванівки обстріляв з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а оборонців населеного пункту Донець – з автоматичних гранатометів.

Як повідомляв «Главком», двоє військовослужбовці загинули в четвер ввечері внаслідок ворожого обстрілу опорного пункту Збройних сил України біля Авдіївки.

Також в 20 квітня бойовики намагалися витіснити сили АТО з Широкиного, а через обстріл терористів без світла залишилися п’ять населених пунктів на Донбасі.