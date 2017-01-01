Скандальний телеведучий О'Райлі отримає мільйонні компенсації за звільнення

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Ведучий Білл О'Райлі

У трудовій угоді коментатору визначені виплати в розмірі $25 млн на рік

Політичний оглядач Білл О'Райлі отримає десятки мільйонів доларів в якості компенсації за передчасний розрив трудової угоди з ним з боку телеканалу Fox News

Про це повідомила з посиланням на власні джерела телекомпанія CNN.

Умови звільнення телеведучого обговорюються на засіданні ради директорів конгломерату «21st Century Fox», до складу якого входить Fox News.

За даними джерел CNN, величина відступних дуже велика, так як з О'Райлі уклали новий контракт незадовго до рішення позбутися від нього.

У трудовій угоді коментатору визначені виплати в розмірі $25 млн на рік.

Нагадаємо, що корпорація «ХХІ століття Фокс» вирішила розлучитися з зіркою кабельних теленовин Біллом О'Райлі через звинувачення на його адресу в домаганнях сексуального характеру.

Сам О'Райлі спростовує висунуті проти нього звинувачення, заявивши що несправедливо став «мішенню» нападок через свою популярність

Для української аудиторії Білл О'Райлі відомий своїми твердженнями під час інтерв'ю з президентом США Дональдом Трампом про те, що Путін – вбивця.

Згодом журналіст заявив, що готовий вибачитись перед російським лідером аж у 2023 році.

Джерело: Еспресо ТВ