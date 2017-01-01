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    У Трампа прокоментували ситуацію зі скандальним інтерв’ю про Путіна

    • Сьогодні, 01:22
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    Володимир Путін і Дональд Трамп
    Володимир Путін і Дональд Трамп

    Трамп шукає спосіб почати нові стосунки з народом Росії

    Віце-президент США Майк Пенс в ефірі телеканалу Fox News заявив, що слова президента Дональда Трампа про президента Росії Володимира Путіна не були якось спрямовані проти американського народу.

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    «Заяви, які він зробив, не були в якійсь мірі направлені на однакову моральну оцінку високих ідеалів і практик американського народу і народу Росії», — сказав він.

    Пенс підкреслив, що Трамп шукає спосіб почати нові стосунки з народом Росії і з його владою. За його словами, президент керується питанням: «чи є шляхи, по яких ми можемо почати працювати разом?»

    При цьому віце-президент також підкреслив, що США знаходяться перед «дуже серйозними випробуваннями».

    «По правді кажучи, нам потрібно створити нові коаліції і нові партнерства для протистояння радикального ісламського тероризму. Особливо Росія і США мають спільного ворога в особі ІДІЛ», - пояснив Пенс.

    Раніше Трамп під час інтерв'ю Fox News зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білла О'Рейлі, який назвав Путіна «вбивцею».

    Джерело: 112 Україна
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    Росія США Путін Дональд Трамп
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