У Трампа прокоментували ситуацію зі скандальним інтерв’ю про Путіна

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Володимир Путін і Дональд Трамп

Трамп шукає спосіб почати нові стосунки з народом Росії

Віце-президент США Майк Пенс в ефірі телеканалу Fox News заявив, що слова президента Дональда Трампа про президента Росії Володимира Путіна не були якось спрямовані проти американського народу.

«Заяви, які він зробив, не були в якійсь мірі направлені на однакову моральну оцінку високих ідеалів і практик американського народу і народу Росії», — сказав він.

Пенс підкреслив, що Трамп шукає спосіб почати нові стосунки з народом Росії і з його владою. За його словами, президент керується питанням: «чи є шляхи, по яких ми можемо почати працювати разом?»

При цьому віце-президент також підкреслив, що США знаходяться перед «дуже серйозними випробуваннями».

«По правді кажучи, нам потрібно створити нові коаліції і нові партнерства для протистояння радикального ісламського тероризму. Особливо Росія і США мають спільного ворога в особі ІДІЛ», - пояснив Пенс.

Раніше Трамп під час інтерв'ю Fox News зазначив, що в світі і в США є багато вбивць, і Америка теж не найневинніша країна. Так він прокоментував слова ведучого Білла О'Рейлі, який назвав Путіна «вбивцею».