Скандально відомий екс-заступник Гонтаревої став представником України в МВФ

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Владислав Рашкован

Рашкован розпочне роботу при штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні з 27 лютого

Колишній заступник глави Національного банку України Владислав Рашкован став заступником виконавчого директора від України в Міжнародному валютному фонді. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Рашкован розпочне роботу при штаб-квартирі МВФ у Вашингтоні (США) з 27 лютого цього року.

Строк перебування на посаді заступника виконавчого директора в МВФ – чотири роки. Рішення про призначення на посаду приймають керівники регіональної групи країн – членів МВФ на чолі з Бельгією та Нідерландами, до якої входить Україна. Членами цієї групи є 15 країн (Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Вірменія, Грузія, Ізраїль, Кіпр, Люксембург, Македонія, Молдова, Нідерланди, Румунія, Україна, Хорватія, Чорногорія).

Нагадаємо, Рашкован очолив Департамент стратегії та реформування банківської системи Національного банку України у квітні 2014 року. З квітня 2014 року був членом правління Національного банку України, з листопада 2014 року до 1 серпня 2016 року – заступником голови Національного банку, відповідальним за реформи та трансформацію регулятора.

За його ініціативою було створено «дорожню карту» реформи фінансового сектору України – Комплексну програму розвитку фінансового сектору України до 2020 року, а також проведено трансформацію центрального банку.

Але замість жорсткої і чіткої політики (мораторій на дострокове зняття, активність кураторів, контроль за використанням рефінансових і стабкредитів, стримування банків- «пилососів») ринок побачив «махновщину». Це вилилося в катастрофічні масштаби вкраденого рефінансу, а також обвал валютного курсу.