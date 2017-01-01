Складено топ-5 абсурдних законопроектів Ради

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Законопроекти навіть не були зареєстровані апаратом Верховної Ради з огляду на неадекватність їх положень

Комітет виборців України склав рейтинг найбільш абсурдних законопроектів Верховної Ради VIII скликання. Особливість цих проектів полягає в тому, що їх навіть не було зареєстровано апаратом Верховної Ради з огляду на неадекватність їхніх положень, повідомляє прес-служба КВУ.

Відповідний перелік було отримано Комітетом виборців у відповідь на інформаційний запит.

Топ-5 абсурдних законопроектів:

Проект постанови «Про заяву Верховної Ради України щодо звернення до новообраного президента США Дональда Трампа про непідтримку та засудження образливих висловлювань окремих українських публічних діячів». Ініціатор проекту, Сергій Каплін, запропонував Верховній Раді звернутися до президента США Дональда Трампа із закликом не сприймати образливі висловлювання Арсенія Яценюка, Арсена Авакова та Павла Петренка на його адресу. Проект не зареєстрували через «непрогнозовані політичні наслідки» від його прийняття. Проект постанови «Про відкладення розгляду питання перейменування міста Кіровоград Кіровоградської області до внесення змін до статті 133 Конституції України та підписання і ратифікації угоди між Україною і ЄС щодо приєднання (членства) у ЄС». Екс-очільник Кіровоградської ОДА Сергій Ларін ініціював відкласти перейменування Кіровограда до вступу України в ЄС. У Раді проект не зареєстрували. Проект постанови «Про заборону призначення народного депутата України Олега Ляшка членом Парламентської асамблеї Ради Європи». Сергій Каплін виступив за заборону призначення Ляшка членом ПАРЄ від України. Підстава – сумнівна репутація лідера Радикальної партії. Каплін ініціював відповідну постанову Ради, однак її не зареєстрували через невідповідність функціям парламенту. Проект постанови «Про визнання роботи керівництва правоохоронних органів України незадовільною». Нардепи-свободівці Олег Осуховський, Юрій Бублик, Михайло Головко, Андрій Іллєнко та Олександр Марченко закликали Раду визнати незадовільною роботу правоохоронних органів. Проект не зареєстрували, оскільки в Раді вже й так були на розгляді документи про звільнення голів СБУ та МВС. Проект постанови «Про звільнення Нищука Є.М. з посади міністра культури України». Після скандальної заяви Євгена Нищука про генетику одразу низка депутатів ініціювали його звільнення. Одним із них був Сергій Каплін, однак його проект постанови було подано із запізненням, а тому його не зареєстрували. Щоправда, нардеп усе-таки домігся свого, подавши законопроект в інший формі.

«Генератором абсурдних ідей №1 у Раді можна назвати лідера Партії простих людей Сергія Капліна. За бажанням сподобатися виборцям і виділитися на тлі інших політиків він часто вдається до відверто провокативних кроків. За час роботи Верховної Ради Сергій Каплін подав понад 120 законопроектів, що робить його одним із «напродуктивніших» депутатів парламенту. Однак далеко не всі із запропованих ідей можна назвати адекватними», – підсумував голова КВУ Олексій Кошель.