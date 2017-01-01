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Засідання Верховної Ради

На засіданні парламенту присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом

Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту. У сесійній залі зареєструвалися 326 народних депутатів.

Сьогодні у Раді година запитань до уряду. На засіданні присутні члени уряду на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.

Порядок денний пленарного засідання також передбачає розгляд проекту постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради «Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених».

Також планується до розгляду проект постанови про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Про стан та проблеми фінансування освіти і науки в Україні».

У п'ятницю депутати працюватимуть до 14:00.