У Раді хочуть перевиборів мера Полтави після масових заворушень в місті



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Міський голова Полтави Олександр Мамай

Відповідну постанову вже зареєстровано у Верховній Раді

В четвер у Верховній Раді України було зареєстровано проект постанови про призначення позачергових виборів міського голови Полтави. Про це «Уніан» повідомив народний депутат від Блоку Петра Порошенка Костянтин Іщейкін. За його словами, відповідний проект постанови він зареєстрував разом з іншим депутатом від БПП Сергієм Капліним.

Ініціатори постанови вважають, що вчорашнє кровопролиття у Полтаві через забудову проходу в газетній арці на Соборності, 27 - безпосередня вина нинішнього мера міста Олександра Мамая та депутатської більшості у міськраді.

«Мер повинен піти у відставку після такого. Якщо залишилася хоч крапля якоїсь совісті... Влаштувати бійню, виставити проти бандитів АТОшників і городян? Ламати волю громади, перетворювати місто на базар, запустивши всю інфраструктуру? ...Ганьба всім тим, через кого поранено активістів, і взагалі все сталося», - вважає Іщейкін.

Як повідомляв «Главком», вчора близько 17 години у Полтаві мітингувальники під стінами мерії перекрили дорогу і вимагали скликати позачергову сесію міськради, щоб скасувати дозвіл на забудову скандальної арки «Газетний ряд», будівництво якої призвело до кровопролиття. Також вони вимагали ввести мораторій на нові МАФи та покарати винних у сутичках напередодні.

Нагадаємо, у середу близько 19 години, біля газетної арки по вул Соборності у Полтаві розпочалась акція протесту. Активісти хотіли відстояти арку задля повернення їй первісного вигляду.

Згодом розпочались сутички, внаслідок чого трьох людей госпіталізували. Поліція затримала вісьмох найактивніших осіб.

Двох поранених учасників АТО під час сутичок у центрі Полтави прооперували.

Після сутичок біля газетної арки поліція вже відкрила п'ять кримінальних проваджень.