Гройсман просить нардепів не кошмарити народ балачками про скасування пенсій

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Володимир Гройсман

За останні роки, можливо, навіть десятиріччя, люди вже настраждались від таких залякувань ,- глава уряду

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман закликав нардепів не лякати українців «жахливою пенсійною реформою», а сприяти уряду у зміні несправедливої пенсійної системи. Про це він заявив у Верховній Раді під час години запитань до уряду.

«Давайте перестанемо лякати український народ. За останні роки, можливо, навіть десятиріччя, люди вже настраждались від таких залякувань, що «завтра не буде пенсії», що «післязавтра не буде тепла», що ще щось відбудеться - давайте називати речі своїми іменами і не залякувати», - сказав Гройсман.

Глава уряду також додав, що урядом розробляється пенсійна реформа, що подолає зубожіння більшості українських пенсіонерів.

«Пенсійна система, яка діє зараз у нас - несправедлива, це тотальне зубожіння людей, ми маємо її змінити, і параметри змін такі: змінити страховий стаж для виходу на пенсію, треба проблему дефіциту ПФ вирішити, після того як ми внесемо пенсійну реформу в Раду – з 1 жовтня зможемо суттєво підвищити пенсії для українців», - додав прем'єр.

Як повідомлялось, в Україні з 12 мільйонів пенсіонерів продовжують працювати близько 2,3 млн осіб.

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