Скоєно напад на двох осіб з близького оточення ватажка «ЛНР»

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Ватажок бойовиків Ігор Плотницький

Потерпілий Патрушев упізнав серед нападників двох колишніх бойовиків «батальйону «Зоря»

Керівництво самопроголошеної «ЛНР» розслідує факт замаху на одного з представників близького оточення ватажка «ЛНР» Ігоря Плотницького, командира бандформування «Зоря». Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

«Генеральна прокуратура» і «МВС ЛНР» розслідують факт замаху на одного з представників близького оточення «глави ЛНР» Плотницького, командира бандформування «батальйон «Зоря» Андрія Патрушева. Збройний напад було скоєно неподалік від його власного будинку. Спочатку нападники били Патрушева, а коли на його крики з будинку вибігла його співмешканка Н.Хоршева (наразі обіймає посаду «в.о. міністра ради міністрів ЛНР»), нападники здійснили постріли з вогнепальної зброї і втекли», – йдеться у повідомленні.

Після нападу Патрушева було відправлено до місцевої лікарні (м. Луганськ), де йому наклали на голову 10 швів і залишили для подальшої реабілітації.

Серед нападників Патрушев упізнав двох колишніх бойовиків «батальйону «Зоря».

«Представники «МВС» і «генеральної прокуратури ЛНР» знайшли на паркані на місці нападу сліди від пострілів у напрямку Патрушева і Хоршевої на рівні їхніх голів і тіл. У зв'язку з цим розглядається версія подвійного замаху – в т.ч. на «в.о. міністра ради міністрів ЛНР» Хоршеву», – повідомляє ІС.

За даними групи, у лікарні Патрушева оформили під прізвищем «Петров», оскільки за особистим розпорядженням Плотницького зазначені події приховуються від ЗМІ.