Службовців Білоцерківської ТЕЦ підозрюють у розкраданні 170 мільйонів гривень

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Слідчі прокуратури Київської області здійснюють обшук на території ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ»

Правоохоронці проводять обшук на території ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» з метою виявлення та фіксування фактів невиконання інвестиційних програм. Службовців ТЕЦ підозрюють у розкраданні 170 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба прокуратури.

Слідчим управлінням прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 364 (зловживання влідою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 364-1 (зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) КК України.

Під час досудового розслідування прокуратурою Київської області виявлено факт заволодіння службовими особами ПАТ «Білоцерківська ТЕЦ» коштами споживачів електричної та теплової енергії Київської області на виробництво електричної та теплової енергії у сумі понад 170 млн гривень.

Наразі здійснюється санкціонований обшук, під час якого збираються документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Досудове розслідування триває.