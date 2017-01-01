Сміттєвий колапс у Львові: Гриценку соромно за президента

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Сміттєвий колапс у Львові

Гриценко вважає неприпустимою ситуацію, коли мер міста змушений просити допомоги за кордоном, оскільки не отримує її від керівництва власної країни

На думку колишнього міністра оборони України, голови Комітету ВР України з питань нацбезпеки і оборони (2007-2012), лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка, ситуація, яка склалась із утилізацією сміття у Львові, давно вийшла за межі проблеми міста і її вирішення залежить від вищого керівництва держави, зокрема, президента України. Таку думку Гриценко висловив у своєму блозі на «Українській правді».

«Я не є адвокатом Андрія Садового, ми в різних партіях і, в принципі, є політичними конкурентами. Однак у критичній ситуації, що склалася у Львові й навколо Львова, промовчати не можу», – зазначив він.

«Коли президент (і його уряд) в угарі політичних ігрищ на знищення Садового, разом з його рейтингом і фракцією «Самопоміч», вже явно заступили за червону межу – не лише відповідальності, але й людської моралі. Коли від мстивого президента і його умисної бездіяльності щодня, вже протягом восьми місяців, потерпають сотні тисяч львів'ян. Напевно Садовий як міський голова міг і мав би зробити більше для завчасного і системного вирішення проблеми з вивезенням/утилізацією сміття. Пообіцяв на виборах – зроби, врешті це питання політичної відповідальності. Але... Коли вже сталося лихо і нависла реальна небезпека екологічної катастрофи, коли мер неодноразово звертається за допомогою до президента, уряду – чому замість допомоги, не меру навіть, а сотням тисяч людей, Порошенко і підпорядковані йому порошенки проявляють повну бездушність і безвідповідальність?!» – підкреслив політик.

«Врешті, ти ж гарант, маєш захищати людей і їхні права – хіба твої власні політичні ігрища й виборчі розклади/наперстки важливіші від людського горя?!» – пише Гриценко.

За його словами, ситуація, коли мер міста змушений просити допомоги за кордоном, оскільки не отримує її від керівництва власної країни, є недопустимою.

«Неприпустимо, коли для локалізації екологічної катастрофи міський голова змушений за допомогою звертатися не до власної держави, а до зарубіжних держав, іноземних послів, іноземних міст-побратимів. Соромно за такого президента і за таку державу, в якій людина, її права і інтереси для найвищих посадовців – не на першому, а на десятому місці»,– додав він.

Джерело: Українські новини