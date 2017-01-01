Садовий уже хоче вивозити львівське сміття за кордон

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Гори невивезеного сміття у Львові

Садовий не назвав переліку іноземних міст, до яких можуть вивозити львівське сміття

Якщо полігони на території України не прийматимуть сміття зі Львова, його можуть почати вивозити за кордон, зокрема до Польщі. Про це сьогодні під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

За його словами, Львів уже вісім місяців перебуває у сміттєвій блокаді. Він наголосив, що часто вантажівки з львівським сміттям в інших областях зупиняє поліція і супроводжує назад до Львова, аби вони не могли вивантажити відходи на полігонах, повідомляє Zaxid.net.

Садовий зазначив, що якщо така ситуація збережеться, збрекетоване сміття зі Львова можуть розпочати вивозити до інших країн.

«Я вчора говорив із нашими містами-партнерами і очікую від них інформації. Зокрема, у нас у Польщі є десять міст-партнерів, усі не проти приймати львівське сміття. Тобто сміття запакуємо, відвеземо за кордон, там його перероблять», – сказав мер Львова.

Садовий не назвав переліку іноземних міст, до яких можуть вивозити львівське сміття. Утім, до польських міст-партнерів Львова належать Вроцлав, Жешув, Краків, Лодзь, Люблін, Перемишль.

Нагадаємо, у Львові скалалася надзвичайна ситуація із вивезенням твердих побутових відходів. За словами мера міста Андрія Садового, сміття не вивозять зі Львова вже близько восьми місяців. У зв’язку з цим у Львові було скликано позачергову сесію міськради.

На сесії розглянули рішення про те, щоб визначити майданчики у Львові, які можуть використовувати як станції перевантаження відходів. Крім того, було запропоновано виділити з бюджету міста кошти на придбання пресувальних ліній, які має бути розміщено в інших районах міста. Також кошти має бути передбачено на облаштування земельних ділянок, де організовуватимуть ці перевантажувально-пресувальні станції.