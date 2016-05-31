  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    ЗМІ: Фірма, яка вивозить львівське сміття, має російських засновників

    • Сьогодні, 11:37
    • Розсилка

    Правоохоронці перевіряють законність проведення тендеру Львівською міською радою

    Фірма, яка вивозить сміття у центральній частині Львова має російське коріння. Про це повідомляє НТА.

    Йдеться про вже відому у Львові компанію «Грінера». Як зазначає НТА, колись компанія «Грінера» мала назву «МТБ Групп». Її засновниками були великі російські фірми. Згодом компанія змінила назву на «Грінеру», яка і виграла тендер на встановлення пластикових контейнерів у центрі Львова.

    Читайте також

    Змінили у «Грінері» і засновників. З 2016-го тут, зокрема, фігурує прізвище американця українського походження Богдана Михалуся, який є позашатним радником мера Садового. Сміттєсортувальне обладнання Михалусь надав місту в оренду за 10 гривень на місяць.

    За інформацією телекомпанії, це обладнання він отримав від фірми Промбудівництво К, яка має у співзасновниках компанію з США, до якої причетний Олександр Ксенофонтов - чоловік співачки Руслани.

    До слова, «Грінера» сьогодні змагається за можливість вивезення сміття й з інших районів Львова. А правоохоронці перевіряють законність тендеру, який провели.

    Нагадаємо, сьогодні відбувається позачергове пленарне засідання львівської міської ради у зв'язвку зі сміттєвим колапсом.

     

    Читайте також
    Андрій Садовий Львів сміття
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ