ЗМІ: Фірма, яка вивозить львівське сміття, має російських засновників

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Правоохоронці перевіряють законність проведення тендеру Львівською міською радою

Фірма, яка вивозить сміття у центральній частині Львова має російське коріння. Про це повідомляє НТА.

Йдеться про вже відому у Львові компанію «Грінера». Як зазначає НТА, колись компанія «Грінера» мала назву «МТБ Групп». Її засновниками були великі російські фірми. Згодом компанія змінила назву на «Грінеру», яка і виграла тендер на встановлення пластикових контейнерів у центрі Львова.

Змінили у «Грінері» і засновників. З 2016-го тут, зокрема, фігурує прізвище американця українського походження Богдана Михалуся, який є позашатним радником мера Садового. Сміттєсортувальне обладнання Михалусь надав місту в оренду за 10 гривень на місяць.

За інформацією телекомпанії, це обладнання він отримав від фірми Промбудівництво К, яка має у співзасновниках компанію з США, до якої причетний Олександр Ксенофонтов - чоловік співачки Руслани.

До слова, «Грінера» сьогодні змагається за можливість вивезення сміття й з інших районів Львова. А правоохоронці перевіряють законність тендеру, який провели.

Нагадаємо, сьогодні відбувається позачергове пленарне засідання львівської міської ради у зв'язвку зі сміттєвим колапсом.