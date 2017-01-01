Москва заборонила звільнятись російським військовим на Донбасі - розвідка

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Розпорядження викликало обурення особового складу окремих частин і призвело до сутичок з кадровими офіцерами ЗС РФ

На тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей російським військовим заборонили звільнятись.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Командувачем Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ віддано письмове розпорядження про заборону звільнення військовослужбовців з військової служби по закінченню дії контракту з метою підтримання бойової готовності та збереження чисельності особового складу з’єднань і частин російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей», - йдеться у повідомленні.

Вказане розпорядження викликало обурення особового складу окремих частин, який перебуває на передових позиціях та на полігонах, і призвело до відмови виконання наказів й сутичок з кадровими офіцерами ЗС РФ.

Зокрема, у 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ до 120 осіб, які звільнились по закінченню контракту, не очікуючи виплати заборгованого грошового забезпечення, поспішно залишили розташування частини.

Зазначається, що сержантський та рядовий особовий склад 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК, дізнавшись про розпорядження російського окупаційного командування, відмовився здавати частину грошового забезпечення на «потреби бригади та армійського корпусу». У відповідь командування бригади заборонило відпустки.

З метою покриття значної неукомплектованості особовим складом командуванням 6 окремого мотострілецького полку (Кадіївка) 2 АК вживаються заходи щодо насильного примушення громадян до проходження військової служби за контрактом, шляхом відправлення молодого поповнення до навчальних центрів без оформлення призовних документів.