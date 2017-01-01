Соціологи підрахували: вступ до НАТО підтримує половина населення України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна позитивно оцінила намір президента Петра Порошенка провести референдум про вступ України до НАТО

Якщо в України зараз провести референдум про вступ до НАТО, то українці його активно підтримають. Таке переконання висловила директор Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна в коментарі Укрінформу.

«Заява президента про референдум - це правильне рішення. Це спосіб певного тиску на наших західних партнерів - що Україна відчуває свою близькість до НАТО і що НАТО треба більш активно співпрацювати з Україною. Тому що всі соціологічні опитування показують: якщо такий референдум відбудеться, він буде виграний. Причому з досить солідним рахунком. Вступ України до НАТО зараз підтримує половина населення. Приблизно відсотків тридцять не підтримує. Але якщо говорити про референдум, то там рахунок «за» - 75% за нашими опитуваннями», - сказала Бекешкіна.

Вона додала при цьому, що ті, хто проти членства в НАТО, на цей референдум просто не підуть. А серед тих, хто підуть, прихильників НАТО «зашкалює за 90%, бо вони активні, з ентузіазмом підуть і проголосують».

Водночас соціолог нагадала, що реально питання членства в НАТО перед Україною зараз не стоїть. Просто тому, що це суперечить уставу альянсу - ми зараз воююча країна, хоча офіційно у нас і АТО. А по-друге, навіть якби щось змінилося в уставі, країни НАТО не досягли б у цьому питанні консенсусу, що є обов'язковим при прийнятті рішення.

«Але демонстрація позитивного ставлення нашого населення до НАТО дуже важлива! Особливо в порівнянні з тим, що майже всі роки незалежності України ставлення нашого населення до членства в НАТО було негативним, люди віддавали перевагу нейтральному статусу. Зараз ситуація змінилася - і це демонстрація позиції українських громадян! І це дуже важливо», - наголосила Бекешкіна.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що має намір провести референдум щодо вступу країни до альянсу НАТО. Про це він повідомив в інтерв'ю німецькій газеті Berliner Morgenpost.