Сьогодні на Закарпатті очікується пік паводкової хвилі

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Теперішній паводок пошкодив на Закарпатті берегоукріплення на суму близько 7 мільйонів гривень

Протягом понеділка, 27 лютого, по головних річках Закарпаття пройде максимальний пік паводкової хвилі, повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

«Станом на 10:00 найбільший підйом води в річках Латориця й Тиса зафіксовано поблизу Чопа на українсько-угорському кордоні, – повідомляє Москаль. – По Тисі висота хвилі сягає 4,5 метра, однак загрози виходу на заплаву немає».

Сьогодні після обіду вода в річках поступово піде на спад. Середній підйом рівня води на Закарпатті в ці дні становив 40–70 см, виходу на заплаву не було за винятком Ужгородського району, де річка Латориця вийшла з берегів і переливалася на місцеву дорогу між селами Великі Геївці і Тисаагтелек. Станом на ранок понеділка переливу через дорогу немає, річка повернулася в береги.

Теперішній паводок пошкодив на Закарпатті берегоукріплення на суму близько 7 мільйонів гривень. Усі пошкодження документально заактовані, однак фінансування для відновлювальних робіт поки що немає.