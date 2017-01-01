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    Сьогодні Україну окутає туман

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    Туман
    Туман

    Туман очікується в 11 регіонах України

    Сьогодні, 10 березня, у більшості регіонів України очікується сильний туман. Про це повідомляє прес-служба ДСНС з посиланням на Укргідрометцентр.

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    «У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях та по м. Києву туман, видимість 200-500 м», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося раніше, туман в Києві зберігатиметься протягом 9-10 березня. Міська влада закликала киян залишити автівки вдома через густий туман.

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