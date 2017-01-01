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    Сьогодні в Україні місцями мокрий сніг з дощем

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    Погода &nbsp;на 20 квітня
    Погода  на 20 квітня

    У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень від +7 до +9

    Погода на сьогодні: 20 квітня 2017 року в Україні місцями мокрий сніг з дощем, температура вдень від +3 до +11.

    Про це повідомляє Гідрометцентр при Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

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    За прогнозом синоптиків, на сході України сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень становитиме від +5 до +11, вночі до -5.

    У центральних регіонах України переважно без опадів, мокрий сніг з дощем пройде лише у Кропивницькому, температура вдень очікується від +3 до +8, вночі до -4.

    На півдні України сьогодні місцями пройдуть дощі, вдень очікується від +5 до +9, вночі до +5.

    У Криму сьогодні буде хмарно і до +11. На заході України очікується мокрий сніг з дощем, вдень температура складе +5 до +8, вночі до -5.

    На півночі України без опадів, денна температура становитиме від +5 до +8, вночі до -3.

    У Києві сьогодні опадів не очікується, температура вдень від +7 до +9, вночі від 0 до -2.

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