На Херсонщині закрили школи через аномальне похолодання

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Школи Херсонщини призупиняють навчання

Навчальні заклади, що мають власне автономне опалення, можуть продовжувати навчання при забезпечені необхідного температурного режиму, йдеться у повідомленні

Більшість освітніх закладів Херсонщини через погодні умови закрили на вимушені канікули. Про це повідомили у прес-службі Херсонської ОДА.

Через стрімке погіршення погодних умов комісіями з техніки безпеки та надзвичайних ситуацій при відділах освіти було прийнято рішення про призупинення навчання в шкільних та позашкільних навчальних закладах Херсонщини з 19 по 21 квітня.

Пов’язано це з тим, що температура в класах опустилася нижче за визначені санітарними нормами 15-19 градусів за Цельсієм, оскільки опалювальний сезон закінчився.

За інформацією управління освіти і науки облдержадміністрації, навчання призупинено у 10 районах, обласному центрі, Каховці та 4-х ОТГ.

Проте ті навчальні заклади, що мають власне автономне опалення, можуть продовжувати навчання при забезпечені необхідного температурного режиму. Так продовжують працювати заклади у 9 районах, Новій Каховці та Голій Пристані та інших 6 ОТГ області.

Як відомо, у школах Чернівців до 24 квітня також припинилося навчання, відновили опалювальний сезон для лікарень та дитячих садків.

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Як повідомлям «Главком», вчора теплопостачання відновили у Львові.

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