Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
- Сьогодні, 17:33
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Розсилка
Фото: Думская, Сергій Смоленцев
Як негода прийшла у чорноморську перлину України
Сьогоднішня негода знову змусила одеситів дістати з шаф теплі куртки, шарфи і черевики.
Перехожих на вулицях майже немає, а вітер вириває парасольки і жене по великих калюжах веселі брижі.
Лише червоніючі тюльпани і квітучі фруктові дерева нагадують, що зараз весна, а не листопад.
Як повідомляв «Главком», завтра в деяких регіонах України можливий сніжний покров до 25 сантиметрів.
Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.
У Миколаєві оголосили штормове попередження.