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    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси

    • Сьогодні, 17:33
    • Розсилка
    Фото: Думская, Сергій Смоленцев
    Фото: Думская, Сергій Смоленцев

    Як негода прийшла у чорноморську перлину України

    Сьогоднішня негода знову змусила одеситів дістати з шаф теплі куртки, шарфи і черевики.

    Перехожих на вулицях майже немає, а вітер вириває парасольки і жене по великих калюжах веселі брижі.

    Лише червоніючі тюльпани і квітучі фруктові дерева нагадують, що зараз весна, а не листопад.

    Як повідомляв «Главком», завтра в деяких регіонах України можливий сніжний покров  до 25 сантиметрів.

    Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

    У Миколаєві оголосили штормове попередження. 

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    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси
    Фото: Думская, Сергій Смоленцев

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