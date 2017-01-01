Дощ, холод, вітер: фоторепортаж із квітневої Одеси

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Фото: Думская, Сергій Смоленцев

Як негода прийшла у чорноморську перлину України

Сьогоднішня негода знову змусила одеситів дістати з шаф теплі куртки, шарфи і черевики.

Перехожих на вулицях майже немає, а вітер вириває парасольки і жене по великих калюжах веселі брижі.

Лише червоніючі тюльпани і квітучі фруктові дерева нагадують, що зараз весна, а не листопад.

Як повідомляв «Главком», завтра в деяких регіонах України можливий сніжний покров до 25 сантиметрів.

Нагадаємо, через снігопади закрили школи в Дніпрі та Запоріжжі.

У Миколаєві оголосили штормове попередження.