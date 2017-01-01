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    Справа 2 травня: арештували підозрюваного, який ховався три роки

    • Сьогодні, 17:15
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    <span>Події 2 травня 2014 року в Одесі</span>
    Події 2 травня 2014 року в Одесі

    Суд не дав фігуранту права на заставу – через особливу тяжкість злочину

    Приморський районний суд Одеси обрав підозрюваному у масових заворушеннях 2 травня 2014 року, який переховувався від органів слідства, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

    Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

    «Так, 9 березня 2017 року правоохоронці затримали підозрюваного, який брав активну участь у вказаних подіях та переховувався від органів слідства понад 3 роки. У п’ятницю, 10 березня 2017 року, Приморським районним судом м. Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

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    Крім того, суд погодився з позицією прокурора про неможливість визначення застави у зв’язку з тяжкістю злочину, який призвів до загибелі людей.

    Нагадаємо, під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року загинули 48 осіб і більше двохсот дістали поранення.

    Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були заздалегідь сплановані й організовані.

    Обвинувачення інкримінує 22 підсудним скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 294 (масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. П'ятеро обвинувачених, в тому числі громадяни України Долженков, Корчинський, Романюк та громадяни РФ Сакаулов і Мефьодов, перебувають у СІЗО. На попередніх засіданнях суду свідки, в тому числі офіцер поліції, підтвердили їх активну участь у масових заворушеннях.

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