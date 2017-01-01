Справа 2 травня: арештували підозрюваного, який ховався три роки

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Події 2 травня 2014 року в Одесі

Суд не дав фігуранту права на заставу – через особливу тяжкість злочину

Приморський районний суд Одеси обрав підозрюваному у масових заворушеннях 2 травня 2014 року, який переховувався від органів слідства, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє прокуратура Одеської області.

«Так, 9 березня 2017 року правоохоронці затримали підозрюваного, який брав активну участь у вказаних подіях та переховувався від органів слідства понад 3 роки. У п’ятницю, 10 березня 2017 року, Приморським районним судом м. Одеси йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», - йдеться у повідомленні.

Крім того, суд погодився з позицією прокурора про неможливість визначення застави у зв’язку з тяжкістю злочину, який призвів до загибелі людей.

Нагадаємо, під час масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року загинули 48 осіб і більше двохсот дістали поранення.

Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були заздалегідь сплановані й організовані.

Обвинувачення інкримінує 22 підсудним скоєння злочину за ознаками ч. 2 ст. 294 (масові безлади, що призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків) та ч. 2 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України. П'ятеро обвинувачених, в тому числі громадяни України Долженков, Корчинський, Романюк та громадяни РФ Сакаулов і Мефьодов, перебувають у СІЗО. На попередніх засіданнях суду свідки, в тому числі офіцер поліції, підтвердили їх активну участь у масових заворушеннях.