Суд відмовив прокуратурі у доступі до декларації нардепа, який пропонував здати Крим в оренду

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Андрій Артеменко

Правоохоронці розслідують кримінальне провадження за фактом державної зради

Печерський районний суд Києва відмовив прокуратурі АР Крим у доступі до електронної декларації народного депутата VIII скликання від Радикальної партії Андрія Артеменка.

Як стало відомо «Главкому», про це свідчить ухвала суду від 24 лютого.

Прокуратура зацікавилася Артеменком після того, як він у січні 2017 року, перебуваючи за межами України, запропонував план передачі Російській Федерації в довгострокову оренду території Автономної Республіки Крим.

Слідчий прокуратури пояснив, що вказані дії народного депутата ВР набули негативного суспільного резонансу у час неоголошеної війни та пов'язані із підривною діяльністю проти України на користь держави-агресора. І тому орган досудового розслідування має необхідність у витребування інформації про сімейний стан та склад сім'ї, рухоме та нерухоме майно, наявність банківських рахунків та готівкових коштів, а також характеризуючих відомостей про Артеменка.

21 лютого 2017 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»).

Разом з тим, суддя Світлана Шапутько відмовила прокуратурі у доступі до е-декларації політика, що знаходяться у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції. Ключовий аргумент – нардеп Артеменко не є підозрюваним у цьому провадженні, оскільки повідомлення про підозру йому не складалось.

Нагадаємо, The New York Times повідомив, що за тиждень до відходу з посади радника американського президента з національної безпеки Майкл Флінн отримав план на зняття санкцій з Росії, складений наближеними до Дональда Трампа Майклом Коеном і Феліксом Сатером, а також українським депутатом Андрієм Артеменком.

За даними видання, план передбачає «виведення всіх російських військ зі сходу України і проведення в країні референдуму щодо передачі Криму в оренду Росії на термін від 50 до 100 років».

Артеменко підтвердив існування такого плану.

Нардепа виключили з фракції Радикальної партії.

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