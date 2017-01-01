Гончаренко запевняє, що в справі про його «викрадення» скоро буде суд

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Олексій Гончаренко

Нардеп не має сумнівів, що слідство зібрало достатньо доказів

Народний депутат від фракції БПП Олексій Гончаренко не сумнівається, що суд щодо фігурантів справи про його викрадення не забариться.

Про це він сказав у ефірі «112 Україна».

«Для мене там особливо нічого нового не з'явилося. Слідство кілька місяців вело цю групу, документувало їхні розмови. Немає сумніву, що суд буде швидко», - заявив нардеп.

Нагадаємо, 23 лютого навколо Гончаренка розгорнулася справжня детективна історія. На близькому до нього сайті «Думская» з’явилась інформація про його викрадення. Згодом це підтвердили і в СБУ, і в Генпрокуратурі. Голова Верховної Ради Андрій Парубій особисто закликав правоохоронців вжити всіх можливих заходів для розшуку нардепа, а голова фракції БПП Ігор Гринів – терміново створити спеціальний штаб з такої «кризової ситуації».

Проте дуже скоро з’ясувалося, що викрадення було постановкою спецслужб. Нібито таким чином було вирішено ввести в оману реальних замовників замаху на Гончаренка, зокрема депутата Лиманської райради Одеської області від Опозиційного блоку Олександра Кушнарьова. Його син загинув під час трагічних подій в Одесі 2 травня 2014-го.

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