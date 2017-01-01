Суд арештував двох «тітушок» часів Євромайдану

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Тітушки

Одному з «тітушок» зокрема інкримінується причетність до викрадення та катування людини

За клопотанням Генпрокуратури підозрюваних у вчинені злочинів проти Євромайданівців двох «тітушок» триматимуть під вартою.

Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Відомо, що департаментом спецрозслідувань Генеральної прокуратури України в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом організації участі у вчиненні злочинів так званими тітушками стосовно протестувальників у центральній частині Києва у період грудня 2013 року - лютого 2014 року затримано двох осіб.

Наразі їм повідомлено про підозру «у вчиненні перешкоджання проведенню акцій протесту та участі у вчиненні в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року групою осіб, з хуліганських мотивів умисного вбивства особи (ст. 340, ч. 2 ст. 115 КК України)», йдеться у повідомленні.

Також одному з «тітушок» інкримінується причетність до викрадення та катування людини 21 січня 2014 року у складі організації «Оплот» (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146 КК України).

Печерським районним судом міста Києва забезпечено розгляд внесених прокурором клопотань про обрання запобіжного заходу підозрюваним в розумні строки, взято до уваги доведені прокурором ризики, за результатами чого прийняті законні та обґрунтовані рішення – про тримання підозрюваних під вартою.

Досудове розслідування стосовно організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.

Як повідомляв «Главком», суд знову арештував екс-«беркутівця», підозрюваного у вбивстві активістів Євромайдану.